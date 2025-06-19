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Скончался легендарный испанский актер Мануэль Сарсо

В ночь с 16 на 17 июня 2025 года покинул мир Мануэль Сарсо, звезда испанского кинематографа и телевидения.

В ночь с 16 на 17 июня 2025 года покинул мир Мануэль Сарсо, звезда испанского кинематографа и телевидения.

Некролог публикует издание G24. Причиной ухода названа остановка сердца.

Его последняя работа увидела свет в минувшем году — к этому времени творческое наследие артиста насчитывало без малого триста фильмов и сериалов.

Мануэль Лопес Сарса (подлинное имя) появился на свет 26 апреля 1932 года в Мадриде. Впервые на киноэкране он дебютировал в 1951 году.

Среди множества ролей — картины «Встреча с гуманоидами», «Город зомби» Ленци, «Стервятники над городом», «Черная маска», «Нескромное обаяние порока» Альмодовара, «Ангел смерти» Хесуса Франко, а также серия фильмов о защитнике обездоленных Койоте.

Известно, что в 1960 году актер пережил состояние клинической смерти вследствие травм, полученных при спасении женщины из огня.

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