Скончался легендарный испанский актер Мануэль Сарсо

В ночь с 16 на 17 июня 2025 года покинул мир Мануэль Сарсо, звезда испанского кинематографа и телевидения.
Некролог публикует издание G24. Причиной ухода названа остановка сердца.
Его последняя работа увидела свет в минувшем году — к этому времени творческое наследие артиста насчитывало без малого триста фильмов и сериалов.
Мануэль Лопес Сарса (подлинное имя) появился на свет 26 апреля 1932 года в Мадриде. Впервые на киноэкране он дебютировал в 1951 году.
Среди множества ролей — картины «Встреча с гуманоидами», «Город зомби» Ленци, «Стервятники над городом», «Черная маска», «Нескромное обаяние порока» Альмодовара, «Ангел смерти» Хесуса Франко, а также серия фильмов о защитнике обездоленных Койоте.
Известно, что в 1960 году актер пережил состояние клинической смерти вследствие травм, полученных при спасении женщины из огня.
Читайте также: Причиной смерти Натальи Теняковой стала острая сердечная недостаточность.