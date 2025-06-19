Голованов: старец Феодор предсказал ядерный конфликт Ирана и Израиля

О пророчестве греческого старца Феодора Агиофарангитиса о ядерной войне на Ближнем Востоке рассказал aif.ru ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов.
Он отметил, что это пророчество было впервые озвучено на греческом телевидении 22 мая 2019 года.
«Тогда уже говорили про Израиль и Иран, широко обсуждали обсуждали то, что происходит на Ближнем Востоке. Митрополит Неофит сказал, что есть один старец по имени Феодор Агиофарангитис, который умер в 2016 году на Страстной неделе. Этот старец сказал: “Чада, вы будете пить кофе и услышите, что Израиль нанес удар по ядерной программе Персии, и тогда начнутся события величайшего масштаба. Таковы будут знамения грядущих великих событий, чтобы вы поняли, что они близ, при дверях”», — поделился Голованов.
По словам телеведущего, тогда заговорили, что это произойдет совсем скоро. Через какое-то время люди успокоились и забыли об этом пророчестве.
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