Голованов: старец Феодор предсказал ядерный конфликт Ирана и Израиля

«Тогда уже говорили про Израиль и Иран, широко обсуждали обсуждали то, что происходит на Ближнем Востоке. Митрополит Неофит сказал, что есть один старец по имени Феодор Агиофарангитис, который умер в 2016 году на Страстной неделе. Этот старец сказал: “Чада, вы будете пить кофе и услышите, что Израиль нанес удар по ядерной программе Персии, и тогда начнутся события величайшего масштаба. Таковы будут знамения грядущих великих событий, чтобы вы поняли, что они близ, при дверях”», — поделился Голованов.