Иран начал шестую волну атак по Израилю: подробности

Иранские вооруженные силы перешли к шестому этапу авиаударов с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля. Об этом сообщило официальное информационное агентство Fars со ссылкой на армейское командование.
Согласно полученным данным, иранские ударные дроны, оснащенные специальными боевыми зарядами, успешно достигли намеченных целей на израильской территории, причинив им значительный ущерб.
«В ходе 6-го этапа атаки беспилотников десятки дронов-уничтожителей армии Исламской Республики Иран, оснащенные боеголовками… были выпущены в сторону Израиля и нанесли тяжелый ущерб заданным целям», — говорится в публикации.
Эскалация противостояния последовала после того, как в ночные часы 13 июня израильские вооруженные силы инициировали масштабную операцию против Исламской Республики. Тель-Авив официально обвинил иранскую сторону в реализации программы по созданию ядерного оружия.
В ходе израильских атак были поражены многочисленные стратегические объекты, включая ядерные исследовательские центры, позиции противовоздушной обороны, ракетные комплексы, авиационные базы, а также ликвидированы высокопоставленные военные командиры и ведущие специалисты-ядерщики.
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости полного отказа Ирана от ядерной программы, назвав это «реальным решением» вместо простого прекращения огня.
Власти конфликтующих стран, естественно, выдают далеко не всю информацию об ударах, преуменьшая потери и преувеличивая урон, нанесенный противнику. Израильское правительство заявило о 24 погибших и 600 раненых, иранское — о 220 погибших и 1200 получивших ранения.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил о выдвижении им конструктивного предложения по урегулированию иранского вопроса, подчеркнув, что окончательное решение остается за властями Ирана и Израиля. Путин особо подчеркнул, что Россия ничего никому не навязывает, а просто говорит о том, как видит возможный выход из ситуации.
Министр иностранных дел Сергей Лавров также пообщался с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В беседе с ним он подчеркнул, что Москва осуждает действия Израиля. Поскольку подобное напрямую нарушает нормы международного права и устав ООН.