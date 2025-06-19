Опрос показал, сколько россиян читают текстовые новости онлайн

Почти половина респондентов (48%) частично соблюдают «информационную гигиену» и избегают некоторых тем и источников, чтобы избежать перегрузки или стресса. При этом 27% опрошенных никак не ограничивают свое потребление новостей. Чаще всего россияне следят за своей «информационной гигиеной», чтобы не тратить время на лишнюю информацию (63%), чтобы снизить уровень тревожности и стресса (54%), чтобы не попадаться на фейки и манипуляции (42%), а 40% граждан РФ выразили усталость от информационного потока и шума.