Опрос показал, сколько россиян читают текстовые новости онлайн

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более половины россиян (55%) несколько раз в день и более просматривают текстовые новости онлайн, следует из результатов опроса, предоставленных пресс-службой аналитического центра ВЦИОМ.
При этом представители поколения цифры чаще остальных россиян просматривают текстовые новости онлайн. Несколько раз в день читают новости 63% респондентов от 18 до 24 лет.
Абсолютное большинство граждан РФ (80%) обычно прочитывают тексты новостей целиком, если тема кажется важной.
По данным ВЦИОМ, все респонденты читают новости онлайн в разное время. У 41% опрошенных нет определенного часа для чтения новостей. В то же время 30% россиян просматривают новости утром, а 29% — вечером после ужина или перед сном.
Количество затрачиваемого в среднем россиянами времени на чтение новостей онлайн в течение одного дня тоже разное. Читают новости 21−30 минут в день 22% граждан РФ, а 23% — 31−60 минут в день.
Почти половина респондентов (48%) частично соблюдают «информационную гигиену» и избегают некоторых тем и источников, чтобы избежать перегрузки или стресса. При этом 27% опрошенных никак не ограничивают свое потребление новостей. Чаще всего россияне следят за своей «информационной гигиеной», чтобы не тратить время на лишнюю информацию (63%), чтобы снизить уровень тревожности и стресса (54%), чтобы не попадаться на фейки и манипуляции (42%), а 40% граждан РФ выразили усталость от информационного потока и шума.
Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен с 3 по 6 июня 2025 года среди 1636 россиян старше 18 лет, а также среди 600 представителей поколения цифры. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,4%.