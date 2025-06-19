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Губернатор Красноярского края Котюков проверил готовность ТИМ «Бирюса» к новому сезону

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил территорию инициативной молодежи «Бирюса», чтобы оценить готовность к предстоящему сезону.

Источник: Скриншот

В этом году на базе ТИМ запланировано проведение семи образовательных смен.

Во время визита губернатор отметил, что за прошедший год на территории комплекса было построено 31 теплое жилое здание, а работы по обновлению инфраструктуры подходят к завершению и идут согласно графику.

Каждая смена форума сможет принять более 700 участников со всей страны. Запланированы отдельные заезды для краевых студенческих отрядов, работающей молодежи и других групп. Две смены будут иметь федеральный статус: первая, посвященная финансовой грамотности, начнется 1 июля, а спортивная смена пройдет в августе.

Ранее рассказывали, что красноярцы стали активнее «ссылать» детей в летние лагеря: интерес увеличился на 43%.