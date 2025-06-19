Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин объяснил, почему РФ не планирует нападать на страны НАТО

Путин заявил, что Россия не считает какое-либо перевооружение НАТО угрозой для себя.

Источник: Комсомольская правда

На встрече с руководителями мировых информагентств, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.

«Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности», — акцентировал российский глава.

Глава государства подчеркнул, что российские вооруженные силы и оборонный потенциал находятся в процессе непрерывного развития и модернизации.

Ранее на полях ПМЭФ Владимир Путин не исключил возможность переговоров скиевским главарем Владимиром Зеленским, однако указал на спорный статус его полномочий.

Напомним, что KP.RU вел трансляцию встречи президента России с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше