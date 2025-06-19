Путин объяснил, почему РФ не планирует нападать на страны НАТО

На встрече с руководителями мировых информагентств, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.
«Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности», — акцентировал российский глава.
Глава государства подчеркнул, что российские вооруженные силы и оборонный потенциал находятся в процессе непрерывного развития и модернизации.
Ранее на полях ПМЭФ Владимир Путин не исключил возможность переговоров скиевским главарем Владимиром Зеленским, однако указал на спорный статус его полномочий.
Напомним, что KP.RU вел трансляцию встречи президента России с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).