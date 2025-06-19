12 выпускников в Уфе написали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Напомним, ранее Минобразования РБ сообщало, что за ЕГЭ по русскому языку в республике по 100 баллов получили 11 человек. Один из выпускников, ученик из Белорецка, стал дважды стобалльником, идеально написав экзамены по химии и русскому языку.