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12 выпускников в Уфе написали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Среди новых стобалльников 11 юношей и всего 1 девушка.

Источник: РИА "Новости"

12 выпускников в Уфе написали ЕГЭ по физике на 100 баллов. Среди новых стобалльников 11 юношей и всего 1 девушка.

Как сообщают в мэрии, 7 выпускников, набравшие по 100 баллов, являются учащимися лицея № 153. Также отлились школьники лицеев № 42, 161,93 и гимназии № 82 УГНТУ.

Один из выпускников — Алексей Лобов из лицея № 153 стал стобалльником уже второй раз. Ранее он получил высший балл за экзамен по профильной математике.

Напомним, ранее Минобразования РБ сообщало, что за ЕГЭ по русскому языку в республике по 100 баллов получили 11 человек. Один из выпускников, ученик из Белорецка, стал дважды стобалльником, идеально написав экзамены по химии и русскому языку.