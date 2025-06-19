12 выпускников в Уфе написали ЕГЭ по физике на 100 баллов. Среди новых стобалльников 11 юношей и всего 1 девушка.
Как сообщают в мэрии, 7 выпускников, набравшие по 100 баллов, являются учащимися лицея № 153. Также отлились школьники лицеев № 42, 161,93 и гимназии № 82 УГНТУ.
Один из выпускников — Алексей Лобов из лицея № 153 стал стобалльником уже второй раз. Ранее он получил высший балл за экзамен по профильной математике.
Напомним, ранее Минобразования РБ сообщало, что за ЕГЭ по русскому языку в республике по 100 баллов получили 11 человек. Один из выпускников, ученик из Белорецка, стал дважды стобалльником, идеально написав экзамены по химии и русскому языку.