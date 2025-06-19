Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В администрации Иркутска обсудили концепцию школы на улице Ярославского

Иркутск, НИА-Байкал — В администрации областного центра состоялось рабочее совещание по вопросу строительства новой школы на улице Ярославского.

Источник: Мэрия Иркутска

Образовательное учреждение рассчитано на 1550 мест и станет самым крупным в городе. Мэр Иркутска Руслан Болотов с сотрудниками департамента образования обсудил концепцию учебного заведения, оформление, специализированные классы, которые появятся в школе.

На совещании обсудили создание профильных классов инженерной, гуманитарной, агротехнологической, естественнонаучной и спортивной направленности. Они будут взаимодействовать с учреждениями среднего специального и высшего образования, а также с авиационным заводом и Росгвардией.

Особое внимание уделили дополнительному образованию: в школе появятся Центр добровольчества, музей, театр, секция туризма и краеведения, а также будет создан поисковый отряд «Наследие». Спортивная инфраструктура предусматривает бассейн и современный зал для занятий различными видами физической активности.

Концепция оформления школы будет выдержана в патриотической тематике с акцентом на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На фасаде здания разместят масштабное художественное панно с монументальными изображениями, посвященными подвигам героев войны и символике России.

«Ребенок, заходя в школу, должен сразу понимать, благодаря кому и чему мы живем, — подчеркнул Руслан Болотов. — Это не просто украшение, а формирование образа для поколения, связь между прошлым и будущим».

Особое внимание уделят созданию мемориального пространства с портретами героев-иркутян и земляков, участвовавших в СВО. Внутреннее оформление также будет включать тематические зоны, посвященные государственной символике и ключевым событиям отечественной истории.

«Эта школа станет настоящим образовательным центром для всего района. Мы вкладываем значительные федеральные средства, чтобы создать учреждение, соответствующее самым современным стандартам. Учреждения, подобного этой школе, в Иркутской области еще не было. Мы сделаем все, чтобы дети получили не только качественное образование, но и возможности для всестороннего развития», — отметил Руслан Болотов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, строительство школы по национальному проекту «Образование» ведется с опережением графика. Завершить основные работы планируется в декабре, после чего начнется оснащение оборудованием.