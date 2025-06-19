В администрации Иркутска обсудили концепцию школы на улице Ярославского

«Эта школа станет настоящим образовательным центром для всего района. Мы вкладываем значительные федеральные средства, чтобы создать учреждение, соответствующее самым современным стандартам. Учреждения, подобного этой школе, в Иркутской области еще не было. Мы сделаем все, чтобы дети получили не только качественное образование, но и возможности для всестороннего развития», — отметил Руслан Болотов.