В администрации Иркутска обсудили концепцию школы на улице Ярославского

Образовательное учреждение рассчитано на 1550 мест и станет самым крупным в городе. Мэр Иркутска Руслан Болотов с сотрудниками департамента образования обсудил концепцию учебного заведения, оформление, специализированные классы, которые появятся в школе.
На совещании обсудили создание профильных классов инженерной, гуманитарной, агротехнологической, естественнонаучной и спортивной направленности. Они будут взаимодействовать с учреждениями среднего специального и высшего образования, а также с авиационным заводом и Росгвардией.
Особое внимание уделили дополнительному образованию: в школе появятся Центр добровольчества, музей, театр, секция туризма и краеведения, а также будет создан поисковый отряд «Наследие». Спортивная инфраструктура предусматривает бассейн и современный зал для занятий различными видами физической активности.
Концепция оформления школы будет выдержана в патриотической тематике с акцентом на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На фасаде здания разместят масштабное художественное панно с монументальными изображениями, посвященными подвигам героев войны и символике России.
«Ребенок, заходя в школу, должен сразу понимать, благодаря кому и чему мы живем, — подчеркнул Руслан Болотов. — Это не просто украшение, а формирование образа для поколения, связь между прошлым и будущим».
Особое внимание уделят созданию мемориального пространства с портретами героев-иркутян и земляков, участвовавших в СВО. Внутреннее оформление также будет включать тематические зоны, посвященные государственной символике и ключевым событиям отечественной истории.
«Эта школа станет настоящим образовательным центром для всего района. Мы вкладываем значительные федеральные средства, чтобы создать учреждение, соответствующее самым современным стандартам. Учреждения, подобного этой школе, в Иркутской области еще не было. Мы сделаем все, чтобы дети получили не только качественное образование, но и возможности для всестороннего развития», — отметил Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, строительство школы по национальному проекту «Образование» ведется с опережением графика. Завершить основные работы планируется в декабре, после чего начнется оснащение оборудованием.