Пляжный сезон под вопросом: дожди задержатся в Самаре до конца июня

Синоптики прогнозируют, что дождливая погода в регионе сохранится как минимум до конца июня.
По их данным, на территории области установилась неустойчивая метеообстановка, сопровождающаяся обильными осадками и пасмурным небом.
В ближайшие дни ожидается преобладание облачной погоды, местами с умеренными и сильными ливнями.
Однако в следующий вторник, 24 июня, намечается кратковременное затишье — дожди прекратятся, и день пройдёт без существенных осадков.
Это станет небольшой передышкой перед очередным циклоном. Об этом сообщает «АИФ в Самаре».
Уже 25 июня дожди снова вернутся в регион и не покинут его как минимум до конца месяца. Метеорологи предупреждают: ливневый период продлится до 28 июня включительно.
При этом характер осадков может быть интенсивным, возможны грозы и резкие изменения погодных условий в течение дня.
Первые дни июля также не порадуют стабильной солнечной погодой. Синоптики отмечают, что начало нового месяца будет прохладным и дождливым.
Осадки ожидаются не ежедневно, но довольно часто — каждые два-три дня. Таким образом, жителям региона стоит рассчитывать на влажный и прохладный летний сезон.
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