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Пляжный сезон под вопросом: дожди задержатся в Самаре до конца июня

Синоптики прогнозируют, что дождливая погода в регионе сохранится как минимум до конца июня.

Синоптики прогнозируют, что дождливая погода в регионе сохранится как минимум до конца июня.

По их данным, на территории области установилась неустойчивая метеообстановка, сопровождающаяся обильными осадками и пасмурным небом.

В ближайшие дни ожидается преобладание облачной погоды, местами с умеренными и сильными ливнями.

Однако в следующий вторник, 24 июня, намечается кратковременное затишье — дожди прекратятся, и день пройдёт без существенных осадков.

Это станет небольшой передышкой перед очередным циклоном. Об этом сообщает «АИФ в Самаре».

Уже 25 июня дожди снова вернутся в регион и не покинут его как минимум до конца месяца. Метеорологи предупреждают: ливневый период продлится до 28 июня включительно.

При этом характер осадков может быть интенсивным, возможны грозы и резкие изменения погодных условий в течение дня.

Первые дни июля также не порадуют стабильной солнечной погодой. Синоптики отмечают, что начало нового месяца будет прохладным и дождливым.

Осадки ожидаются не ежедневно, но довольно часто — каждые два-три дня. Таким образом, жителям региона стоит рассчитывать на влажный и прохладный летний сезон.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!