Готовится страшное: в США подняли в небо «самолет Судного дня»

Он также добавил, «самолеты Судного дня» оборудованы сверхновыми системами связи, также они осуществляют кодирование, декодирование, передачу информации, обеспечивают безопасность в воздухе — в круговую у него работает система РЭБ, система отстрелов не только от тепловых ловушек и радиолокационных пассивных помех, но также еще есть и ракеты, как у истребителя, которые могут сбить самолет. На подобных самолетах, как правило, существует такой оборонительный комплекс. При этом Попов отметил, что это единичные машины, потому что они являются дорогим удовольствием.