Готовится страшное: в США подняли в небо «самолет Судного дня»

Американский «самолет Судного дня» 747-E4B прибыл на авиационную базу Эндрюс, которая расположена недалеко от Вашингтона. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru объяснил, что это значит и для каких целей используют данное воздушное судно.
Зачем США подняли в воздух «самолет Судного дня».
Американский «самолет Судного дня» 747-E4B, который приземлился вблизи Вашингтона, мог выполнять тренировочный полет, сообщил aif.ru Попов. По его словам, такие воздушные судна выполняют подобные полеты примерно раз в квартал. Это совершается в обязательном порядке, поскольку меняются экипажи. Генерал отметил, что им нужны тренировки для того, чтобы потом обеспечить гарантированную безопасность первому лицу при выполнении тех или иных реальных задач.
Попов также сообщил, что на перелет «самолета Судного дня» сейчас обратили внимание просто из-за напряженной обстановки.
«Я думаю, что просто корреспонденты на это обратили внимание, потому что сейчас напряженная военно-политическая обстановка», — сказал собеседник издания.
Лишь несколько стран обладают «самолетами Судного дня».
Попов заявил aif.ru, что в США на вооружении стоит три или четыре «самолета Судного дня». По его словам, они все идентичны, так как один может находиться на регламентных работах, второй по каким-то причинам на ремонте каких-либо отдельных частей. Как отметил генерал, также один из воздушных судов находится на дежурстве, которое длится несколько дней, затем его сменяет другой самолет.
Он также добавил, «самолеты Судного дня» оборудованы сверхновыми системами связи, также они осуществляют кодирование, декодирование, передачу информации, обеспечивают безопасность в воздухе — в круговую у него работает система РЭБ, система отстрелов не только от тепловых ловушек и радиолокационных пассивных помех, но также еще есть и ракеты, как у истребителя, которые могут сбить самолет. На подобных самолетах, как правило, существует такой оборонительный комплекс. При этом Попов отметил, что это единичные машины, потому что они являются дорогим удовольствием.
«Такие самолеты есть в Китае, в России, в Америке, возможно, еще у трех-четырех стран, но не более того. Остальные — это все уже как бы исходные от такого уровня, которые на порядок меньше», — сказал aif.ru генерал.
«Самолет Судного дня» используют не только в военное время.
Попов рассказал aif.ru, что «самолеты Судного дня», как правило, используют в период военного времени. Однако, как отметил собеседник издания, их также поднимают в воздух, когда происходят технологические или природные катастрофы.
По словам генерала, на таких самолетах могут летать первое лицо или его вице-президент, который может находиться даже и на другом борту. Он также добавил, что те, кто занимается ликвидацией последствий или оценивает обстановку, летят туда и в воздухе работают, а им всю информацию передают напрямую.
«То есть такие самолеты сделаны не только для войны», — сказал Попов.