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Синоптик Шувалов: температура в июне будет на 4−5 градусов ниже нормы

Тепло вернется в столицу не раньше июля.

Источник: Аргументы и факты

Похолодание в Москве и европейской части России связано с холодным циклоном, отметил в разговоре с aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Нет ничего сверхнеобычного в этом понижении температуры, тем более, оно на пике этого похолодания достигнет в средней полосе 4−5 градусов ниже климатической нормы. Были годы гораздо более холодные», — объяснил синоптик.

Эксперт отметил, что похолодание затянется до конца месяца.

«В итоге мы получим отрицательную аномалию в июне, если брать Москву. Но величина этой аномалии будет порядка полутора — двух градусов ниже нормы, то есть, в Подмосковье температура установится на уровне 15−20 градусов», — добавил он.

Ранее Шувалов объяснил июньский снегопад в Сочи.