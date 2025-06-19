Синоптик Шувалов: температура в июне будет на 4−5 градусов ниже нормы

Похолодание в Москве и европейской части России связано с холодным циклоном, отметил в разговоре с aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Нет ничего сверхнеобычного в этом понижении температуры, тем более, оно на пике этого похолодания достигнет в средней полосе 4−5 градусов ниже климатической нормы. Были годы гораздо более холодные», — объяснил синоптик.
Эксперт отметил, что похолодание затянется до конца месяца.
«В итоге мы получим отрицательную аномалию в июне, если брать Москву. Но величина этой аномалии будет порядка полутора — двух градусов ниже нормы, то есть, в Подмосковье температура установится на уровне 15−20 градусов», — добавил он.
Ранее Шувалов объяснил июньский снегопад в Сочи.