«Орион Телеком» пообещал красноярцам «бесплатный» интернет из-за сбоя

В компании также подчеркнули, что на некоторых адресах все еще требуется дополнительная настройка. Это последняя стадия восстановления, которая требует индивидуального подхода и времени. Работы продолжаются круглосуточно. После завершения процесса абоненты смогут пользоваться интернетом независимо от состояния своего баланса.