«Орион Телеком» пообещал красноярцам «бесплатный» интернет из-за сбоя

Провайдер «Орион Телеком» сообщил о намерении вернуть доступ к своим услугам пользователям, независимо от состояния их баланса. Восстановление после масштабного сбоя и кибератак, произошедших 12 июня, близится к завершению, как уточнили в компании.
Основные элементы сети уже восстановлены во всех городах, и пользователям возвращаются интернет и IP-телефония. Специалисты отметили, что работа IP-телефонии невозможна без интернет-соединения, так как голосовые данные передаются по IP-протоколу.
В компании также подчеркнули, что на некоторых адресах все еще требуется дополнительная настройка. Это последняя стадия восстановления, которая требует индивидуального подхода и времени. Работы продолжаются круглосуточно. После завершения процесса абоненты смогут пользоваться интернетом независимо от состояния своего баланса.
После полного восстановления сети «Орион Телеком» планирует произвести расчеты компенсаций для клиентов за время, проведенное без связи. Однако точная дата, когда интернет вернется ко всем пользователям в Красноярске, пока не известна.
Напомним, 12 июня абоненты столкнулись с отсутствием интернет-соединения, телефонной связи и телевидения из-за масштабного сбоя, вызванного DDoS-атакой на серверы компании. Восстановление инфраструктуры затянулось, и многие пользователи остались без связи на протяжении длинных выходных. В компании пообещали компенсировать неудобства для своих абонентов.
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