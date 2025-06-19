Tasnim: десять баз США находятся в зоне поражения ракет Ирана

Не менее десяти баз военных баз Соединённых Штатов в ближневосточном регионе располагаются в зоне поражения ракет Тегерана, информирует агентство Tasnim.
Речь идёт об американских объектах на территории САР, а также в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Саудовской Аравии, Кувейте, Объединённых Арабских Эмиратах и Омане.
Кроме того, в публикации утверждается, что иранские ракеты могут поразить военную базу США, находящуюся на территории Турции.
Напомним, Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по объектам в Иране. Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание».
По данным ABC, Соединённые Штаты могут нанести несколько ударов по подземному заводу в Иране.