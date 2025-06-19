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Tasnim: десять баз США находятся в зоне поражения ракет Ирана

В частности, речь идёт об американских объектах в САР, Ираке и Турции.

Источник: Аргументы и факты

Не менее десяти баз военных баз Соединённых Штатов в ближневосточном регионе располагаются в зоне поражения ракет Тегерана, информирует агентство Tasnim.

Речь идёт об американских объектах на территории САР, а также в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Саудовской Аравии, Кувейте, Объединённых Арабских Эмиратах и Омане.

Кроме того, в публикации утверждается, что иранские ракеты могут поразить военную базу США, находящуюся на территории Турции.

Напомним, Израиль начал операцию, в рамках которой наносятся авиаудары по объектам в Иране. Иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание».

По данным ABC, Соединённые Штаты могут нанести несколько ударов по подземному заводу в Иране.

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