Эксперт Петросян предупредил об опасности отправки голосовых сообщений

«Отправка голосовых и видеосообщений незнакомым людям действительно может нести риски. Современные технологии, включая нейросети, позволяют злоумышленникам создавать дипфейки — поддельные аудио- и видеозаписи, имитирующие голос или внешность человека. Для этого мошенникам достаточно даже короткого образца голоса или видео», — отметил эксперт.