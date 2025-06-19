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Эксперт Петросян предупредил об опасности отправки голосовых сообщений

Мошенники могут использовать «кружки» для шантажа.

Источник: Аргументы и факты

Отправка голосовых и видеосообщений незнакомым людям может нести риски, злоумышленники впоследствии могут использовать дипфейки для шантажа, рассказал aif.ru эксперт центра защиты данных Виталий Петросян.

«Отправка голосовых и видеосообщений незнакомым людям действительно может нести риски. Современные технологии, включая нейросети, позволяют злоумышленникам создавать дипфейки — поддельные аудио- и видеозаписи, имитирующие голос или внешность человека. Для этого мошенникам достаточно даже короткого образца голоса или видео», — отметил эксперт.

Он отметил, что чаще всего подобным атакам со стороны мошенников подвергаются сотрудники компаний, занимающие ключевые позиции и владеющие чувствительной информацией. Злоумышленники могут использовать технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков голосовых сообщений руководства, официальных документов, официальных страничек руководства и пр.

«Сотрудники зачастую не могут проверить информацию из-за их высокой нагрузки, особенно если такая информация приходит с пометкой “срочно”. Поэтому они невольно становятся уязвимы к кибератакам», — добавил Петросян.

Эксперт для избежания подобных инцидентов посоветовал ограничить отправку голосовых и видеосообщений, в том числе «кружков» в Telegram, людям, которым вы не доверяете.

«Не использовать аудио и видео для подтверждения личности или передачи конфиденциальной информации в непроверенных чатах. Даже безобидный “кружочек” может стать материалом для мошенничества, например, социальной инженерии или шантажа», — резюмировал Петросян.

Ранее aif.ru писал, как россиян обманывают через «кружки» в Telegram.