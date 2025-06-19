В поселке Маркова Иркутского района новый детский сад будет готов в 2026 году

В поселке Маркова Иркутского района продолжается строительство детского сада. Здание должно быть готово уже в сентябре 2026 году. Сейчас на стройплощадке забетонировали части цоколя и первого этажа. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Хомутово, следующим этапом возведут кирпичные перегородки в цоколе и подготовят к заливке первый и второй этажи. Также необходимо подключить к сетям электричество, тепло и водоотведение, благоустроить территорию.