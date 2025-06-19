В поселке Маркова Иркутского района новый детский сад будет готов в 2026 году

В поселке Маркова Иркутского района продолжается строительство детского сада. Здание должно быть готово уже в сентябре 2026 году. Сейчас на стройплощадке забетонировали части цоколя и первого этажа. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Хомутово, следующим этапом возведут кирпичные перегородки в цоколе и подготовят к заливке первый и второй этажи. Также необходимо подключить к сетям электричество, тепло и водоотведение, благоустроить территорию.
— Здание детского сада будет двухэтажным без учета цокольного этажа, площадью более семи тысяч квадратных метров. В нем разместят 12 групп разного возраста с игровыми, спальнями, раздевалками. Там будут медицинский блок, музыкальный, спортивный залы, кабинеты логопеда, психолога, методиста. для проведения творческих занятий.
Благодаря новому детскому учреждению, решится проблема с нехваткой мест в садах Марковского муниципалитета. Сейчас своей очереди ждут более 1500 детей, в районе — более 7500.