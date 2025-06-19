Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о первом боевом применении двухступенчатых баллистических ракет средней дальности «Саджил» в ходе ответного удара по территории Израиля. Как передает агентство Tasnim, иранские военные запустили три такие ракеты в рамках двенадцатой волны операции «Правдивое обещание 3».
«Двенадцатая волна операции Правдивое обещание 3 началась с запуска сверхтяжелых двухступенчатых ракет большой дальности Саджил», — говорится в официальном заявлении пресс-службы КСИР.
Стоит отметить, что разработанная в 2008 году двухступенчатая баллистическая ракета «Саджил» способна поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
Иранские военные утверждают, что им удалось преодолеть израильскую систему ПВО и установить контроль над воздушным пространством противника. По их словам, в результате предыдущих атак израильская система противоракетной обороны была существенно ослаблена.
Ракетные удары, как заверили в КСИР, будут продолжаться и носить «целенаправленный и непрерывный характер».
Ранее иранское агентство Nour News, ссылаясь на осведомленные источники отмечало, что при атаке на Израиль были задействованы следующие типы баллистических ракет средней дальности: Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Иран, нанося ответные удары по израильской Хайфе, применил как минимум одну гиперзвуковую ракету — оружие, которого нет даже у США.
Тем временем израильский посол в Москве Симона Гальперин сообщила, что Израиль не ставит себе никаких «границ» и «сроков» по окончанию военной операции против Ирана. По словам дипломата, на сегодняшний день еврейское государство не видит возможности урегулирования конфликта с Ираном невоенным путем.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль не видит какого-либо желания Израиля обращаться к посредникам в урегулировании конфликта с Ираном и вообще не старается «выйти на мирный трек».
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия выступает решительно против поддержки Западом военной агрессии Израиля. Подобное приведет к созданию нового очага напряжений.