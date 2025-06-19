Иран впервые запустил по Израилю сверхтяжёлую баллистическую ракету «Саджил»

Тем временем израильский посол в Москве Симона Гальперин сообщила, что Израиль не ставит себе никаких «границ» и «сроков» по окончанию военной операции против Ирана. По словам дипломата, на сегодняшний день еврейское государство не видит возможности урегулирования конфликта с Ираном невоенным путем.