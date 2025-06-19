В СФ предложили эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сенатор Артём Шейкин направил обращение в Минтранс РФ с просьбой рассмотреть возможность обязать кикшеринговые компании эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты в рамках единых правил парковки для этого вида транспорта, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным включить в нормативное регулирование обязательства сервисов кикшеринга по оперативному реагированию, обслуживанию и эвакуации неправильно припаркованных средств передвижения», — написал Шейкин в обращении на имя замглавы Минтранса РФ Дмитрия Зверева.
Сенатор также предложил Минтрансу рассмотреть возможность установления на федеральном уровне чётких и обязательных правил парковки электросамокатов, «подобных требованиям, действующим в отношении автомобильного транспорта».
По мнению Шейкина, важно «предусмотреть ответственность как для пользователей, так и для прокатных операторов».
«Это позволит обеспечить надлежащий уровень порядка, повысить дисциплину пользователей и снизить нагрузку на городскую инфраструктуру», — добавил политик.
В беседе с агентством Шейкин отметил, что в последнее время вместе с ростом популярности электросамокатов «всё острее встаёт вопрос беспорядочной парковки».
«Мы ежедневно видим, как электросамокаты оказываются брошенными на тротуарах, во дворах, возле остановок и даже вблизи социальных объектов. Это не просто вопрос эстетики — это прямая угроза безопасности пешеходов, особенно маломобильных граждан и родителей с колясками», — констатировал парламентарий.