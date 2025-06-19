В СФ предложили эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты

«Мы ежедневно видим, как электросамокаты оказываются брошенными на тротуарах, во дворах, возле остановок и даже вблизи социальных объектов. Это не просто вопрос эстетики — это прямая угроза безопасности пешеходов, особенно маломобильных граждан и родителей с колясками», — констатировал парламентарий.