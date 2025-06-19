Красноярское метро достигло новой отметки — 3 км подземных тоннелей

Метростроители Красноярска преодолели важный этап в строительстве нового метро: общая длина первых подземных тоннелей достигла 3 километров.
Это расстояние стало значительным достижением, поскольку за последние 15 лет подобного прогресса не наблюдалось.
На данный момент тоннелепроходческие щиты «Екатерина» и «Соломея», которые начали работу осенью 2024 года, прошли по 1,5 километра в восточной части Красноярского метро. В компании отметили, что машины продолжают углубляться, чтобы вскоре пройти под руслом реки Качи.
Проходческие щиты были запущены 5 сентября и 2 октября прошлого года со станции Взлетка в сторону центра города. В настоящее время они находятся в районе площади Победы и продолжают движение к улице Карла Маркса, где расположится будущая станция рядом с мэрией. Важно отметить, что впереди у них стоит задача по строительству притоннельных сооружений у реки Качи.
Подрядчик «Бамтоннельстрой-Мост» уже смонтировал более 2130 колец железобетонной обделки, а на стройплощадках задействовано свыше 2115 рабочих. Напомним, что работы ведутся также с другой стороны первой линии: недавно генподрядчик метротрама «Моспроект-3» объявил о поиске строителей для демонтажного котлована на улице Копылова, куда должны прийти три ТПМК. Тоннель от конечной первой линии «Улица Высотная» будет проложен китайской компанией.
Кроме того, продолжается подготовка к запуску щита «Анастасия» в котловане на площади Революции, а также работы на котлованах у мэрии и рядом с железнодорожным вокзалом.
Ранее рассказывали, что в Красноярске обнаружена стоянка людей эпохи палеолита возрастом 12 тысяч лет.