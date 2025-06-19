Красноярское метро достигло новой отметки — 3 км подземных тоннелей

Проходческие щиты были запущены 5 сентября и 2 октября прошлого года со станции Взлетка в сторону центра города. В настоящее время они находятся в районе площади Победы и продолжают движение к улице Карла Маркса, где расположится будущая станция рядом с мэрией. Важно отметить, что впереди у них стоит задача по строительству притоннельных сооружений у реки Качи.