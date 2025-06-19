В Башкирии охотникам, добывающим диких зверей, будут выплачивать премии

— Бывают случаи, когда медведи заходят даже на территорию Уфы, — объясняет Камиль Флюрович. — Это объясняется тем, что численность медведей постепенно растет, и они вынуждены искать себе новые места обитания. Старые взрослые особи выгоняют молодых медведей их своих владений. И молодые несмышленые звери ищут свою территорию и заходят в населенные пункты. Если есть угроза жизни и здоровью людей, диких животных приходится отстреливать. В последние годы медведи заходят на территорию населенных пунктов к людям. Например, туда, где работают нефтяники. Медведи спокойно подходят и не боятся.