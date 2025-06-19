В Башкирии охотникам, добывающим диких зверей, будут выплачивать премии

А почему в регионе распоясались дикие звери, рассказал заместитель министра природопользования и экологии Башкортостана Камиль Биргулиев.
— В последние годы численность диких животных увеличивается, причем не только медведей, но и косуль и лосей, — констатирует Камиль Флюрович. — Квоты на добычу диких зверей, которые ежегодно выделяются охотникам, полностью не осваиваются. Из-за этого зверей становится все больше.
По словам г-на Биргулиева, в последние годы власти РБ начали решать эту проблему.
— На уровне правительства уже есть поручение Минфину, чтобы рассмотреть возможность выделить денежные средства для премирования охотников, которые будут добывать медведей, лисиц и волков, — рассказал он. — Численность лисиц необходимо регулировать, так как они переносят бешенство. Волков и медведей отстреливают, чтобы они не нападали на диких травоядных животных, домашний скот и людей.
Как объяснил заместитель министра природопользования и экологии РБ, предлагается при добыче медведя или волка выплачивать по 10 тысяч рублей премии.
— И замечу, волки тоже причиняют очень много ущерба, — говорит Камиль Флюрович. — За год они съедают десятки лосей и косуль. Кроме того, они еще и заходят на территории населенных пунктов, убивают овец. Были случаи, когда волки по ночам доходили до середины села и вытаскивали из сарая овец.
Поэтому, по словам чиновника, и необходимо добывать животных, чтобы их численность не росла слишком быстро. Однако в последние годы людей, которые охотятся на медведей и волков, стало меньше, потому что спроса на шкуры нет.
— Сходить на медведя — это очень трудозатратное и дорогое мероприятие, — говорит замминистра природопользования РБ. — Обязательно должно быть хорошее ружье, хорошие патроны. Чтобы добыть медведя, нужно долгое время за ним ходить. И охотников, которые добывают медведей, становится все меньше.
А расплодившиеся медведи идут за добычей к населенным пунктам, к деревням и селам.
— Бывают случаи, когда медведи заходят даже на территорию Уфы, — объясняет Камиль Флюрович. — Это объясняется тем, что численность медведей постепенно растет, и они вынуждены искать себе новые места обитания. Старые взрослые особи выгоняют молодых медведей их своих владений. И молодые несмышленые звери ищут свою территорию и заходят в населенные пункты. Если есть угроза жизни и здоровью людей, диких животных приходится отстреливать. В последние годы медведи заходят на территорию населенных пунктов к людям. Например, туда, где работают нефтяники. Медведи спокойно подходят и не боятся.
Косолапые хотя и очень редко, но нападают на людей. Но в основном это происходит, когда медведицы защищает своих детенышей.
— Если возле гуляющей с медвежатами самки неожиданно появляется человек, она может напасть, — комментирует чиновник. — В основном случаи нападений в республике произошли при таких обстоятельствах, когда человек случайно приблизился к медведю. И он даже не подозревал, что там зверь.
По мнению эксперта, еще одна причина того, что медведи выходит к людям — пищевые отходы.
— Сейчас везде есть контейнерные площадки, — объясняет он. — Почему звери приходят в сады? Их привлекают запахи пищевых отходов, которые они чувствуют издалека. Поэтому нужно плотно упаковывать продукты, особенно если участки расположены близко к лесу. То же самое касается и туристических объектов. Для предпринимателей и туроператоров уже даже разработали методичку, рассказывающую, как в лестных массивах обезопасить туристов от нападения зверей.
Как советует г-н Биргулиев, «если встреча с медведем произошла, нужно потихоньку от него уходить».
— Если зверь слишком близко, и уйти незаметно невозможно, нужно громко кричать, чтобы он испугался, — говорит Камиль Биргулиев. — Можно показать зверю, что ты больше его. Поднять над собой рюкзак, например. А вообще, людям, которые ходят в лесу, всегда надо быть осторожными. Нужно носить с собой аэрозоли, чтобы был запах. Медведи издалека чуют непривычные запахи и предпочитают обойти такую местность.