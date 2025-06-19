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В Красноярске школьник портит туалеты на набережной, забивая их бумагой

В Красноярске правоохранительные органы ищут подростка, который регулярно выводит из строя бесплатные туалеты, расположенные под вантовым мостом.

В Красноярске правоохранительные органы ищут подростка, который регулярно выводит из строя бесплатные туалеты, расположенные под вантовым мостом.

По информации Туристского информационного центра края (ТИЦ), юный хулиган заходит в каждую уборную и забивает унитазы туалетной бумагой. Его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Из-за таких поступков туалеты становятся непригодными для использования, и их работу приходится приостанавливать. В настоящее время проводится проверка по данному факту. ТИЦ призывает граждан сообщать о случаях вандализма по телефону +7 391 215−00−02.

Ранее рассказывали, что в Канске студентка, родившая в туалете общежития, утопила новорожденную дочь.