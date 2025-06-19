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ЕГЭ-2026 не будет отменен, заявил глава Рособрнадзора

Глава Рособнадзора Музаев: ЕГЭ не будет отменен в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится и не будет отменен, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен (в 2026 году — ред.) будет», — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что на сегодняшний день модель ЕГЭ одна из самых объективных и содержательных, по сравнению с остальным миром.

Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.