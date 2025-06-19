В Куединском округе идет капремонт моста через реку Саву

В селе Верхняя Сава Куединского округа Пермского края капитально ремонтируют мост через реку Саву. Этот мост находится на дороге, соединяющей Степановку и Верхнюю Саву. Он служит основным въездом в село и ежедневно используется жителями, школьным автобусом и служебным транспортом. В населенном пункте расположены важные объекты: детский сад, дом культуры, отделение полиции, а также здание местного сельхозпредприятия «Новый путь». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.