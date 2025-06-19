В Куединском округе идет капремонт моста через реку Саву

В селе Верхняя Сава Куединского округа Пермского края капитально ремонтируют мост через реку Саву. Этот мост находится на дороге, соединяющей Степановку и Верхнюю Саву. Он служит основным въездом в село и ежедневно используется жителями, школьным автобусом и служебным транспортом. В населенном пункте расположены важные объекты: детский сад, дом культуры, отделение полиции, а также здание местного сельхозпредприятия «Новый путь». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Сооружение было построено в 1976 году. Последний раз его ремонтировали в 2003-м. Весной 2021 года паводковые воды повредили опорные стены, из-за чего обрушились сваи и образовались трещины. После обследования мост признали аварийным.
Сейчас на месте старого моста строится новое сооружение — двухпролетное и на трех опорах. От старой конструкции полностью отказались. Работы разделены на четыре этапа: первый уже завершен, второй планируется закончить к 1 июля. Общая готовность объекта составляет 28%. Завершить строительство подрядчик должен до конца ноября 2025 года.
У нового моста будут улучшенные характеристики: он станет длиннее и шире, появятся тротуары и освещение, которого раньше не было.
Как отмечают в Министерстве транспорта края, капитальный ремонт обеспечит безопасное движение транспорта и улучшит доступность Верхней Савы и соседних деревень.