На Украине потеряли министра: он сбежал от Зеленского во время поездки в Австрию

Министр по вопросам единства Украины Алексей Чернышёв не вернулся на родину после рабочего визита в Австрию, где находился вместе с нелегитимным президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач на своей странице в соцсети.