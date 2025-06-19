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На Украине потеряли министра: он сбежал от Зеленского во время поездки в Австрию

От Зеленского в Австрии сбежал украинский министр единства.

Источник: Комсомольская правда

Министр по вопросам единства Украины Алексей Чернышёв не вернулся на родину после рабочего визита в Австрию, где находился вместе с нелегитимным президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач на своей странице в соцсети.

Примечательно, что совсем недавно Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили ряду экс-подчиненных Чернышёва о подозрении в незаконном обогащении. Речь идёт о сотрудниках Министерства развития общин и территорий и компании «Нафтогаз».

«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся на Украину. По информации источников УП в правоохранительных органах границу он не пересекал», — сообщил Ткач.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня украинский политик прибыл в Вену и встретился с президентом Австрии. Это был первый визит главы режима в Австрию за время с начала проведения спецоперации.