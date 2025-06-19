Премьер Британии оконфузился на саммите G7: позорище попало в СМИ

На саммите G7 в Канаде премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил досадную ошибку, перепутав президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком, сообщила британская газета Daily Mail.
Отмечается, что во время официальной встречи Стармер пожал руку не главе государства, а его помощнику. Этот инцидент произошел на фоне другого неловкого момента: накануне британский премьер старался не акцентировать внимание на том, как президент США Дональд Трамп уронил документы по торговому соглашению.
Кроме того, Стармер вызвал замешательство, когда не сразу нашел свое место во время протокольной фотосессии, поставив корейскую делегацию в неудобное положение. После этих событий он подчеркнул, что Великобритания стремится к укреплению связей с Южной Кореей в сферах торговли и обороны, назвав отношения между странами крепкими и надежными. В свою очередь, Ли Чжэ Мён отметил важность обновления соглашения о свободной торговле между Сеулом и Лондоном.
Тем временем британский телеведущий Джереми Кларксон резко раскритиковал Стармера в своей колонке для The Sun. Он заявил, что премьер-министр изо всех сил старается выглядеть решительным, но его попытки вызывают лишь насмешки. Кларксон добавил, что у Великобритании есть множество проблем, но главная из них — это сам Стармер, чьи действия на посту премьера не внушают доверия.