Премьер Британии оконфузился на саммите G7: позорище попало в СМИ

Кроме того, Стармер вызвал замешательство, когда не сразу нашел свое место во время протокольной фотосессии, поставив корейскую делегацию в неудобное положение. После этих событий он подчеркнул, что Великобритания стремится к укреплению связей с Южной Кореей в сферах торговли и обороны, назвав отношения между странами крепкими и надежными. В свою очередь, Ли Чжэ Мён отметил важность обновления соглашения о свободной торговле между Сеулом и Лондоном.