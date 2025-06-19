Паспорта по звездам: какие знаменитости получили Российское гражданство с 2022 года

В последние несколько лет знаменитости все чаще интересуются вопросами российского гражданства.
Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) 9 июня 2025 года получила российское гражданство и паспорт. Куек, уроженка Черновицкой области, была удостоена звания народной артистки Украины в 2008 году. Однако в Украине она не проживала уже с 2014 года.
В последнее время все больше иностранных знаменитостей проявляют интерес к получению российского гражданства. Некоторые из них публично заявляют о своей симпатии к России и намерениях оформить российский паспорт, однако есть и те, кто уже прошел необходимую процедуру и получил статус гражданина РФ. Кто из зарубежных знаменитостей не только работал в России, но и обзавелся ее паспортом с 2022 года — в материале URA.RU.
Бывший агент спецслужб США Эдвард Сноуден.
Эдварду Сноудену, ранее работавший в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, гражданство Российской Федерации было выдано в конце сентября 2022 года. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Гражданство бывший сотрудник ЦРУ и АНБ получил по собственной просьбе.
«Он, конечно, рад, благодарит Российскую Федерацию за то, что он получил гражданство, полноценный теперь гражданин РФ. Главное — по Конституции его нельзя выдавать иностранному государству», — пересказал реакцию Сноудена на получение российского паспорта его адвокат Анатолий Кучерена.
Сноуден в 2013 году обнародовал информацию о способах слежки в отношении граждан, применяемых американскими спецслужбами, а также сообщил о фактах прослушивания телефонных переговоров руководителей различных государств. Власти США выдвинули против него обвинения в шпионаже и незаконном присвоении государственной собственности.
После публикации разоблачительных материалов Сноуден покинул территорию США, сначала отправившись в Гонконг, а затем перебравшись в Москву. В августе 2013 года российские власти предоставили ему временное убежище. Спустя год Сноуден получил вид на жительство сроком на три года, который был впоследствии продлен. В октябре 2020 года ему был выдан постоянный вид на жительство. И уже в ноябре того же года Сноуден объявил о намерении оформить российское гражданство.
В декабре 2020 года у него в России родился сын. Мальчик получил российское гражданство. Кроме того, в январе 2025 года стало известно, что жена бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства. В РФ из США она приехала в 2014 году. А спустя три года в России они заключили брак.
Певица Алекса.
Бывшая девушка реп-исполнителя Тимати (Тимур Юнусов) певица Алекса (настоящее имя Александра Чвикова) в ноябре 2022 года стала обладательницей паспорта гражданина РФ. Этим девушка похвасталась в соцсетях.
«Ура, паспорт! Конституцию выдали, сказали все изучить, чтобы я не допускала никаких ошибок. Мы это сделали», — рассказала певица на видео, опубликованном в соцсетях.
Алекса, уроженка Донецка, прославилась после участия в четвертом сезоне проекта «Фабрика звезд». Артистка на протяжении многих лет жила в Москве, однако о российском гражданстве девушка долгое время не задумывалась.
Певица Анна Asti.
Получить гражданство РФ певицу подтолкнули проблемы с налоговой службойФото: Илья Московец © URA.RU.
Причиной смены гражданства украинской певицы Анны Asti (Анна Дзюба) стали трудности с налоговыми органами. В 2023 году у нее истек срок действия разрешения на временное пребывание в России, а ее ИП было ликвидировано. Для урегулирования правовых вопросов артистка приняла решение оформить российское гражданство. В итоге паспорт певица получила в октябре 2023 года.
Военнослужащий из Шотландии Росс МакЭлвенни.
Шотландец Росс МакЭлвенни, который приехал в Россию и участвовал в специальной военной операции в рядах ВС РФ, получил гражданство в рамках упрощенной процедуры. В начале декабря 2024 года военнослужащий стал обладателем российского паспорта.
Певица Любовь Успенская.
Певица Любовь Успенская получила гражданство России в марте 2024 года. Успенская родилась в Киеве. Артистка обладает американским гражданством и прожила в Соединенных Штатах более 20 лет. В Россию певица переехала в 1993 году.
В ходе церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в декабре 2022 года Успенская в беседе с журналистами заявила, что после распада Советского Союза так и не оформила российское гражданство и оставалась гражданкой США. Однако после получения паспорта РФ певица рассказала, что счастлива быть «гражданином такой великой державы», как Россия.
«Я уже отпраздновала получение гражданства [России]. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта сбылась», — сказала Успенская.
Телеведущая Регина Тодоренко.
Тодоренко находится в браке с Топаловым с 2018 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Украинская телеведущая Регина Тодоренко стала гражданкой Российской Федерации в марте 2024 года. Поводом для предоставления ей гражданства послужили ее брак с певцом Владом Топаловым, а также постоянное проживание на территории России. После сообщения о получении телеведущей российского паспорта, девушка сразу же внесла изменения в ФНС. Таким образом Тодоренко стала работать и платить налоги в РФ уже как гражданка России.
Молдавский политик Илан Шор.
Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор стал обладателем российского гражданства в мае 2024 года. Он покинул территорию страны после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело. В 2017 году суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в незаконном выводе одного миллиарда долларов через банковскую систему Молдовы. В апреле 2023 года Апелляционный суд вынес ему заочный приговор, увеличив срок наказания до 15 лет по тому же обвинению. Кроме того, сообщается, что у Шора есть гражданство Израиля.
Юморист Александр Ревва.
Получение российского паспорта могло лишь обострить конфликты внутри семьи артистаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Актер и комик Александр Ревва сообщил о получении гражданства РФ 6 мая 2025 года. Шоумен родился в Донецке. Однако родители певца явно оказались не рады за сына. Ранее отец Александра, Владимир Николаевич, который проживает в Донецке, публично осудил сына, обвинив его в предательстве. По его словам, Александр родился и вырос в Донбассе, однако после 2014 года перестал посещать родной город. Мать, Любовь Николаевна, являющаяся солисткой Кубанского хора и проживающая в Сочи, также выразила недовольство ситуацией. Она обвиняет супругу сына, Анжелику, в том, что та якобы настроила Александра против родителей. Так что получение российского гражданства стало очередным поводом для обострения семейных разногласий, которые копились на протяжении многих лет.
Певица Ани Лорак.
Паспорт гражданина РФ был выдан Лорак (на фото в центре) 9 июня 2025 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Сегодня стало известно, что украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила российское гражданство и паспорт. Он был выдан ей 9 июня. Куек родилась в Черновицкой области. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года женщина не выступает на родине, оставшись жить в России на постоянной основе.
С просьбой о предоставлении ей российского гражданства Лорак обратилась еще в марте 2024 года. Процесс был начат в феврале предыдущего года.