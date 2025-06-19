Паспорта по звездам: какие знаменитости получили Российское гражданство с 2022 года

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор стал обладателем российского гражданства в мае 2024 года. Он покинул территорию страны после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело. В 2017 году суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в незаконном выводе одного миллиарда долларов через банковскую систему Молдовы. В апреле 2023 года Апелляционный суд вынес ему заочный приговор, увеличив срок наказания до 15 лет по тому же обвинению. Кроме того, сообщается, что у Шора есть гражданство Израиля.