Рейсы «Метеора» из Братска в Иркутск и обратно возобновили с 18 июня

На сайте ВСРП купить билеты на рейс из Иркутска до Братска пока невозможно — соответствующая страница отсутствует.
После завершения технических работ на сайте билеты онлайн до конца июня будет возможно приобрести по маршруту «Балаганск — Братск — Балаганск». Отрезок пути «Иркутск — Балаганск — Иркутск» можно будет оплатить на теплоходе, — говорится в сообщении ВСРП.
Теплоход «Метеор» между Иркутском и Братском должен был начать курсировать еще с конца мая. Однако за день до назначенной даты все рейсы ВСРП отменило, сославшись на недостаточность финансирования со стороны региональных властей. Позже перевозчик и правительство региона пришли к соглашению для скорейшего восстановления сообщения между городами. Тогда же выяснилось, что теплоход между Братском и Иркутском не может ходить из-за отсутствия нужного уровня воды в Ангаре — рейс запустили только до Балаганска и обратно.
Маршрут «Метеора» пролегает в том числе через несколько населенных пунктов Братского района. В некоторые из них в летнее время можно добраться только водным транспортом.