Рейсы «Метеора» из Братска в Иркутск и обратно возобновили с 18 июня

Теплоход «Метеор» между Иркутском и Братском должен был начать курсировать еще с конца мая. Однако за день до назначенной даты все рейсы ВСРП отменило, сославшись на недостаточность финансирования со стороны региональных властей. Позже перевозчик и правительство региона пришли к соглашению для скорейшего восстановления сообщения между городами. Тогда же выяснилось, что теплоход между Братском и Иркутском не может ходить из-за отсутствия нужного уровня воды в Ангаре — рейс запустили только до Балаганска и обратно.