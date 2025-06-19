Захарова напомнила Мелони о недопустимости вмешательства в дела Ирана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание премьер-министра Италии Джордже Мелони о необходимости свержения власти в Иране, напомнив о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Захарова отметила, что Мелони высказала мнение о том, что в исламской республике должна произойти смена власти через народное восстание.
— Кто-нибудь расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова также посоветовала Мелони ознакомиться с тем, за что голосовала ее страна в тот год.
Помимо этого, стало известно, что президент США Дональд Трамп утвердил план военной операции против Ирана, но пока не дал команду на его исполнение, надеясь на отказ Тегерана от ядерной программы.