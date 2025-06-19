Захарова напомнила Мелони о недопустимости вмешательства в дела Ирана

— Кто-нибудь расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета», — написала она в своем Telegram-канале.