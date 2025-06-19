Глава Рособрнадзора раскрыл дальнейшую судьбу ЕГЭ в России

«Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен будет», — подчеркнул Музаев. Его слова приводит РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора также отметил, что современная модель ЕГЭ является одной из самых объективных и содержательных по сравнению с аналогичными системами оценки в других странах мира.