Глава Рособрнадзора раскрыл дальнейшую судьбу ЕГЭ в России

ЕГЭ не отменят в ближайшие несколько лет, заявил Музаев.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) продолжит проводиться в России, несмотря на множественные обсуждения об его отмене. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен будет», — подчеркнул Музаев. Его слова приводит РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора также отметил, что современная модель ЕГЭ является одной из самых объективных и содержательных по сравнению с аналогичными системами оценки в других странах мира.
Ранее в Госдуме предлагали обязать пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ бесплатно обеспечивать школьников и педагогов горячим питанием для снижения рисков для здоровья и устранения межрегиональных различий. Также в апреле 2025 года депутаты отклонили законопроект о замене ЕГЭ итоговыми экзаменами по предметам, а глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что альтернатив действующей системе пока не поступало.