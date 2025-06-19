Житель Прикамья пострадал от действий лжеясновидящей

Молодой человек рассказал, что в соцсети обратил внимание на онлайн-трансляцию девушки, позиционировавшей себя как ясновидящая. Между ними завязалась беседа, и девушка поведала прикамцу, что на него наведена порча. Фигурантка убедила потерпевшего, что сможет ему помочь, и назвала цену на свои услуги. Клиент перевел ей на карту 6 тысяч рублей, и еще пять дней они продолжали общаться. После этого ясновидящая попросила перевести оставшуюся часть суммы, чтобы завершить обряд. Прикамец перевел еще 12450 рублей, и девушка перестала выходить на связь.