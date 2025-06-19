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Стармер на саммите G7 перепутал лидера Южной Кореи с переводчиком

Стармер пожал руку переводчику вместо президента страны.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Британии Кир Стармер перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком, это произошло на саммите G7 в Канаде, пишет Daily Mail.

В публикации британского издания уточняется, что Стармер пожал руку переводчику вместо лидера страны.

«Премьер-министр, которому накануне пришлось щадить Дональда Трампа, когда тот уронил на пол документы по торговому соглашению, пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна, когда они встретились для официальных переговоров», — говорится в материале.

Кроме того, британский премьер-министр не смог своевременно выбрать место для общего снимка. Он «замешкался и поставил представителей Южной Кореи в неловкое положение».

Затем Стармер заявил, что у британской стороны «хорошие прочные отношения» с Сеулом. По его словам, Британия планирует «укрепить их в области свободной торговли», а также в области обороны.

Ли Чжэ Мён ответил, что Сеулу следует «добиться прогресса в модернизации соглашения о свободной торговле с Британией».

Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи в июне текущего года.

Ранее сообщалось, что Ли Чжэ Мён выступает против излишней враждебности по отношению к Российской Федерации и КНР.

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