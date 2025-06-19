Стармер на саммите G7 перепутал лидера Южной Кореи с переводчиком

Премьер-министр Британии Кир Стармер перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком, это произошло на саммите G7 в Канаде, пишет Daily Mail.
В публикации британского издания уточняется, что Стармер пожал руку переводчику вместо лидера страны.
«Премьер-министр, которому накануне пришлось щадить Дональда Трампа, когда тот уронил на пол документы по торговому соглашению, пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна, когда они встретились для официальных переговоров», — говорится в материале.
Кроме того, британский премьер-министр не смог своевременно выбрать место для общего снимка. Он «замешкался и поставил представителей Южной Кореи в неловкое положение».
Затем Стармер заявил, что у британской стороны «хорошие прочные отношения» с Сеулом. По его словам, Британия планирует «укрепить их в области свободной торговли», а также в области обороны.
Ли Чжэ Мён ответил, что Сеулу следует «добиться прогресса в модернизации соглашения о свободной торговле с Британией».
Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи в июне текущего года.
Ранее сообщалось, что Ли Чжэ Мён выступает против излишней враждебности по отношению к Российской Федерации и КНР.