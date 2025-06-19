Захарова обратилась к уехавшим из России артистам и иноагентам

Захарова обратила внимание на изменение позиции эмигрантов. По ее словам, если раньше они активно заявляли о пацифистских взглядах, то теперь перестали уделять этому внимание. Представитель МИД отметила, что с их приверженностью идеям мира теперь возникли определенные сложности.