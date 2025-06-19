Захарова обратилась к уехавшим из России артистам и иноагентам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление в адрес российских артистов, иноагентов и медийных персон, покинувших страну. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, дипломат выразила надежду, что эти люди смогут обрести то, что потеряли.
«Хочу им пожелать обрести то, что они потеряли, — обрести Родину», — подчеркнула она.
Захарова обратила внимание на изменение позиции эмигрантов. По ее словам, если раньше они активно заявляли о пацифистских взглядах, то теперь перестали уделять этому внимание. Представитель МИД отметила, что с их приверженностью идеям мира теперь возникли определенные сложности.
Тем временем Совет Федерации принял решение одобрить закон о вводе новых штрафов для иностранных агентов. Речь идет о санкциях за несоблюдение требований Минюста.