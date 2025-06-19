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Жителей Ростова 19 июня ждет сильный ветер и теплая погода

Синоптики рассказали, какая погода будет в четверг, 19 июня, в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Под конец рабочей недели в Ростове-на-Дону ожидается ветренная и теплая погода. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В четверг, 19 июня, утро в городе начнется с переменной облачности и +19 — +24 градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +26 градусов. Облачная погода сохранится на протяжении всего дня. Вечером в городе возможен небольшой дождь, а температура воздуха составит до +22 градусов.

Синоптики обещают также ветреную погоду. Порывы достигнут до 17 метров в секунду, поэтому горожанам стоит быть осторожнее.

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