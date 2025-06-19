В Красноярске снова вводят режим неблагоприятных метеорологических условий

Согласно информации, предоставленной Среднесибирским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), режим НМУ вступил в силу с 19:00 18 июня и будет действовать до 19:00 19 июня. В этот период ожидается ухудшение погодных условий, что может негативно сказаться на экологической ситуации в городе.