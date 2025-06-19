В Красноярске снова вводят режим неблагоприятных метеорологических условий

В Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), о чем сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Это решение принято в связи с ухудшением качества воздуха в регионе.
Согласно информации, предоставленной Среднесибирским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), режим НМУ вступил в силу с 19:00 18 июня и будет действовать до 19:00 19 июня. В этот период ожидается ухудшение погодных условий, что может негативно сказаться на экологической ситуации в городе.
В связи с введением режима НМУ инспекторы экологического надзора будут работать в усиленном режиме. Они будут осуществлять контроль за соблюдением экологических норм и правил, а также следить за источниками загрязнения воздуха.
Стоит отметить, что режим НМУ ранее был введен в соседнем Ачинске, что также указывает на общую тенденцию ухудшения экологической ситуации в регионе.
Гражданам рекомендуется ограничить время пребывания на улице и по возможности избегать физических нагрузок. Оставайтесь в курсе событий и следите за официальными сообщениями от властей.
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