Продавцы маркетплейсов пожаловались на потребительский терроризм

Каждому пятому российскому предпринимателю, реализующему товары через маркетплейсы, довелось столкнуться с феноменом потребительского терроризма — недобросовестными схемами со стороны покупателей.
Согласно результатам опроса, 19% респондентов обозначили потребительский терроризм в числе ключевых проблем. Речь о массовых обратных отправках товаров после эксплуатации, подмене содержимого заказов, безосновательных претензиях и требованиях денежных возмещений. Такие данные приводятся в исследовании, с итогами которого ознакомилось «Газета.Ru».
Уточняется, что 90% инцидентов, связанных с недобросовестным поведением клиентов, приходится на сегмент одежды и аксессуаров. Уровень возвратов здесь достигает 60%, что считается нормальным показателем. При этом все издержки логистики — от приема товара до утилизации — несет продавец.
Несмотря на указанные сложности, 65% бизнесменов характеризуют свою деятельность на торговых площадках как успешную. Однако треть опрошенных (35%) признали, что получение прибыли дается все сложнее, а сами маркетплейсы все чаще расцениваются как источник бизнес-рисков.
Читайте также: Российские топ-менеджеры хотят получать больше, чем предлагают работодатели.