Продавцы маркетплейсов пожаловались на потребительский терроризм

Несмотря на указанные сложности, 65% бизнесменов характеризуют свою деятельность на торговых площадках как успешную. Однако треть опрошенных (35%) признали, что получение прибыли дается все сложнее, а сами маркетплейсы все чаще расцениваются как источник бизнес-рисков.