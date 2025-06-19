ЕГЭ-2026 состоится: в Рособрнадзоре поставили точку в вопросе отмены единого экзамена

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году пройдет в штатном режиме, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в беседе с РИА Новости.
По его словам, попытки отменить экзамен предпринимались и могут продолжаться, но они не находят поддержки. Музаев подчеркнул, что школьники могут быть уверены: выпускной экзамен в 2026 году состоится.
Руководитель ведомства отметил, что существующая модель ЕГЭ остается одной из самых объективных и качественных в мире. Он пояснил, что система оценивания позволяет точно определить уровень знаний выпускников.
Ранее Анзор Музаев рассказал о первых результатах ЕГЭ-2025. Один московский школьник получил максимальный балл по всем предметам. Еще 11 учеников набрали в сумме 300 баллов, сдавая профильную математику, физику, информатику, химию, биологию, русский язык и историю.