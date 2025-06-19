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Стармер перепутал президента Южной Кореи с переводчиком

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ошибочно принял президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена за переводчика на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде. Об этом сообщило Daily Mail.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ошибочно принял президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена за переводчика на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде. Об этом сообщило Daily Mail.

— Премьер-министр, которому накануне пришлось щадить Дональда Трампа, когда тот уронил на пол документы по торговому соглашению, пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мена, когда они встретились для официальных переговоров, — говорится в статье.

Авторы материала также отметили, что британский премьер не смог сразу определиться с местом для общей фотографии.

10 июня американская телестанция WPLG Local 10, являющаяся дочерней компанией телеканала АВС, показала сюжет о военном ударе по Харькову в сопровождении кадров из сектора Газа. На видеоролике показано большое количество темнокожих и смуглых людей, которые бегут по улицам неизвестного населенного пункта, расположенного в пустынной местности. При этом кадры подписаны заголовком: «Харьков под самым мощным ударом за время войны».

21 мая активисты армянской маргинальной партии «За республику» устроили акцию протеста у аэропорта Звартноц, ошибочно приняв кортеж главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде за делегацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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