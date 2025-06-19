Стармер перепутал президента Южной Кореи с переводчиком

10 июня американская телестанция WPLG Local 10, являющаяся дочерней компанией телеканала АВС, показала сюжет о военном ударе по Харькову в сопровождении кадров из сектора Газа. На видеоролике показано большое количество темнокожих и смуглых людей, которые бегут по улицам неизвестного населенного пункта, расположенного в пустынной местности. При этом кадры подписаны заголовком: «Харьков под самым мощным ударом за время войны».