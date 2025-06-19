Из магазинов Тайшета и Иркутска изъяли одежду «известных» брендов

В магазинах Тайшета и Иркутска продавали одежду под видом известных брендов. На товары незаконно нанесли товарные знаки, которые изначально им не принадлежали. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, стоимость таких «брендовых» вещей составила более 360 тысяч рублей.