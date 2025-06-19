Из магазинов Тайшета и Иркутска изъяли одежду «известных» брендов

В магазинах Тайшета и Иркутска продавали одежду под видом известных брендов. На товары незаконно нанесли товарные знаки, которые изначально им не принадлежали. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, стоимость таких «брендовых» вещей составила более 360 тысяч рублей.
— Документы, подтверждающие право использования товарных знаков у продавцов, отсутствовали, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Индивидуальных предпринимателей привлекли к административной ответственности по статье «реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Продавцы должны оплатить штраф в размере 50 и 75 тысяч рублей с возвращение предметов продажи.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с начала года произошло 26 ДТП с участием водителей автобусов.