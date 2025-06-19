В Перми изменится расписание нескольких автобусных маршрутов

Власти Перми сообщили о предстоящих изменениях в графике движения общественного транспорта. Корректировки затронут шесть автобусных маршрутов: № 7, 12, 33, 40, 41 и 64.
Как уточнили в администрации города, с 19 июня будут изменены расписания автобусов № 7 и № 41 в будние дни.
С 21 июня, в выходные, на маршруте № 12 добавят дополнительные рейсы утром и вечером. Также в этот день пересмотрят время отправления автобусов № 40 — изменения коснутся только выходных рейсов и связаны с дорожной ситуацией.
Новые корректировки ждут маршруты № 33 и № 64 с 23 июня. В будни автобусы будут отправляться по обновленному расписанию. Это решение принято после обращений горожан.