Топ-5 главных новостей в Молдове 19 июня 2025: «Телефонные мошенники» усилили давление на жителей Молдовы — как не остаться без последних денег; нашествие змей на Днестре напугало людей; почему русскояз

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 19 июня 2025:
1. «Мама, ты чего, меня не узнала, — я попала в ДТП»: Журналистов «КП» в Молдове «бомбили» мошенники — в ходе телефонных разговоров выяснились интересные подробности.
2. Нашествие змей на Днестре напугало людей: В такую жару — ни искупаться, ни прогуляться.
3. Чемодан-вокзал-Сибирь: Наши бабушки и дедушки восстанавливали и поднимали Молдавию после войны, а их сегодня обозвали «некачественной частью молдавского общества».
4. В Молдове последний жаркий день перед дождями и резким похолоданием: Уже скоро пекло в +30 градусов сменится дождями и прохладой до +20 градусов.
5. Обыкновенное рабство: В Молдове людей заставляли бесплатно работать в муниципальном предприятии — зарплату уже полгода не выплачивали, народ остался без света из-за неуплаты.
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