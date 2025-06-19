Эксперт в области литературоведения, иностранный член Российской академии наук Лю Вэньфэй сообщила, что произведения классической русской словесности были полностью изданы на территории Китайской Народной Республики. Ее слова приводит ТАСС.
«На сегодняшний день вся русская литература переведена и издана в Китае, во всяком случае, вся книжная классика… Это доказывает, что Россия — это литературная держава», — процитировали Лю Вэньфэй в ТАСС.
Она добавила, что сейчас в Китае продолжается работа по полному изложению истории русской словесности. По словам эксперта, этот проект может стать самым масштабным исследованием по данной тематике за предалами России.
Стоит отметить, что дружеские российско-китайские отношения стали особенно интенсивно развиваться в последние несколько лет. Ранее аналитики из Народной Республики рассказали о том, как в мае 2025 года Президент РФ Владимир Путин «за 72 часа» укрепил сотрудничество с лидером Поднебесной Си Цзиньпином.