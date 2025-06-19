«Россия — литературная держава»: в КНР издали все работы русских классиков

Стоит отметить, что дружеские российско-китайские отношения стали особенно интенсивно развиваться в последние несколько лет. Ранее аналитики из Народной Республики рассказали о том, как в мае 2025 года Президент РФ Владимир Путин «за 72 часа» укрепил сотрудничество с лидером Поднебесной Си Цзиньпином.