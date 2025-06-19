Владимир Путин впервые упомянул свою внучку: Президент рассказал интересную деталь из жизни девочки

Президент России Владимир Путин впервые публично рассказал о своей внучке во время встречи с руководителями мировых информагентств. Глава государства сообщил, что девочка свободно владеет китайским языком.
«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке», — уточнил президент.
Путин отметил, что интерес его семьи к китайской культуре появился давно. По словам президента, одна из его дочерей начала изучать китайский язык еще в начале 2000-х годов по собственной инициативе, задолго до значительного укрепления российско-китайских отношений.
«Взяла преподавателя и изучала», — пояснил российский лидер.
Президент также прокомментировал растущую популярность китайского языка в России. Он подчеркнул, что этот процесс естественен и связан с развитием экономического сотрудничества между странами. Путин напомнил, что аналогичная ситуация наблюдалась ранее с английским, немецким и французским языками, которые долгое время оставались языками дипломатического общения.
«Я могу сказать, что интерес к китайскому языку растет в России… Здесь нет ничего удивительного, и здесь нет ничего, что отличало бы, в данном случае, российско-китайские отношения от любых других отношений нашей страны с другими странами в случае расширения объема контактов и экономической активности», — добавил Путин.
Накануне Путин дал прогноз по завершению торговой войны США и Китая. По его словам, США ужесточают свою позицию в торговом споре с Китаем, однако готовы искать компромисс на переговорах. Вашингтон сознательно поднимает ставки, чтобы добиться уступок от Пекина, но в итоге стороны придут к соглашению, выразил уверенность президент.
Прежде Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что Китай под его руководством и Россия под руководством президента Владимира Путина укрепляют политическое взаимодействие и набирают обороты в культурно-гуманитарных, обменных и межрегиональных связях.