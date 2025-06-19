В Берлине матч белоруски Соболенко был остановлен после жалобы на мокрую траву

Сообщается, что первый сет, продолжавшийся 40 минут, выиграла Соболенко со счетом 6:2. В начале второго сета теннисистка из Швейцарии пожаловалась, что с одной стороны корта трава становится слишком влажной и скользкой. Однако белоруска была готова продолжать игру. По итогу супервайзер принял решение остановить матч. Спортсменки доиграют его 19 июня.