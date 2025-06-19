В Берлине матч белоруски Соболенко был остановлен после жалобы на мокрую траву

В Берлине матч ⅛ финала турнира WTA 500 первой ракетки мира, белорусской теннисистки Арины Соболенко против представительницы Швейцарии Ребеки Масаровой был остановлен после жалобы на мокрую траву.
Сообщается, что первый сет, продолжавшийся 40 минут, выиграла Соболенко со счетом 6:2. В начале второго сета теннисистка из Швейцарии пожаловалась, что с одной стороны корта трава становится слишком влажной и скользкой. Однако белоруска была готова продолжать игру. По итогу супервайзер принял решение остановить матч. Спортсменки доиграют его 19 июня.
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