При прокладке газопровода в Перу нашли тысячелетнюю мумию

В окрестностях столицы Перу Лимы при прокладке газовой магистрали рабочие наткнулись на мумифицированные останки женщины. Последующий анализ, который провели археологи, позволил установить, что захоронение было сделано около 1000 лет назад.
Возраст погребенной женщины составлял от 20 до 25 лет. Она являлась представительницей культуры Чанкай — древней цивилизации, существовавшей на центральном побережье Перу в районе современной столицы приблизительно с 1000 по 1470 годы нашей эры.
Представители компании, осуществлявшей прокладку газопровода, сообщили о приостановке работ сразу после обнаружения мумии. Это позволило ученым увеличить область раскопок и извлечь ценные артефакты.
Вместе с останками женщины удалось найти керамические сосуды и фрагменты раковин, которые дали информацию о диете и образе жизни людей, населявших регион в эпоху древней цивилизации.
Ранее сообщалось, что археологи нашли у берегов США корабль легендарного капитана Кука.