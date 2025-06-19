Соседов рассказал, кто из зарубежных артистов ворует русские песни

В качестве примере он указал на случаи, когда иностранные исполнители заимствовали русские мелодии для создания популярных композиций. По его утверждению, британский коллектив The Searchers приобрел известность благодаря песне, почти полностью повторяющей народную композицию «Из-за острова на стрежень». Кроме того, одна турецкая певица использовала в качестве основы произведение группы «Белый орел», создав собственную версию хита «Как упоительны в России вечера» с сохранением оригинального мелодического рисунка.