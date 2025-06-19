Запад ворует музыку у российских артистов.
Знаменитые иностранные исполнители не редко используют в своем творчестве мелодии русских песен. Об этом рассказал известный музыкальный критик Сергей Соседов.
«Конечно, наши артисты чаще обращаются за вдохновением к своим зарубежным коллегам. Но сегодня и западные артисты берут за основу некоторые хиты наших звезд. Причем это могут быть песни очень старые», — поделился Соседов с Общественной Службой Новостей.
В качестве примере он указал на случаи, когда иностранные исполнители заимствовали русские мелодии для создания популярных композиций. По его утверждению, британский коллектив The Searchers приобрел известность благодаря песне, почти полностью повторяющей народную композицию «Из-за острова на стрежень». Кроме того, одна турецкая певица использовала в качестве основы произведение группы «Белый орел», создав собственную версию хита «Как упоительны в России вечера» с сохранением оригинального мелодического рисунка.
«Как правило, западные артисты берут отрывки из наших песен, которые западному слушатели незнакомы», — добавил музыкальный критик. Он также подчеркнул, что такие ситуации подчеркивают глобальное влияние и уникальность российской музыкальной культуры.
Ранее внимание к российской музыке на Западе уже привлекал случай с треком «Капибара» московского музыканта «Сто-Личный Она-Нас»: президент Франции Эмманюэль Макрон использовал его в своем видео с саммита G7, что вызвало обсуждение «русского следа» в европейской культуре. Также попытки ограничить влияние российских песен, например, запретить трек «Сигма Бой», не привели к исчезновению интереса к российской музыке за рубежом.