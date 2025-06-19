Российские бойцы рассказали, на что тратят деньги в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) продавцы продуктов первой необходимости и обмундирования намеренно завышают стоимость товаров для бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом в четверг, 19 июня, рассказал военнослужащий с позывным «Камчатка».
Солдат поделился тем, с чем часто сталкивался сам: местные жители, продающие на рынках продукты, даже не выставляют ценники на товары. Как только приобрести что-либо к ним подходят люди в гражданской одежде или в военной форме, они придумывают стоимость для той или иной позиции.
— Бывает такое, что если подходишь в обычной одежде, то килограмм помидоров стоит 100 рублей, а если в военной, то цены подскакивают уже до 300−350 рублей. Это не везде, в основном у частников, — добавил боец.
Военный утверждает, что подобным образом местные жители пытаются заработать на обычных солдатах, передает «Лента.ru».
Недавно стало известно, что командир роты территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывала своим подчиненным брать в плен всех мирных жителей, которых они встретят на территории Курской области.