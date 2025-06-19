Российские бойцы рассказали, на что тратят деньги в зоне СВО

Солдат поделился тем, с чем часто сталкивался сам: местные жители, продающие на рынках продукты, даже не выставляют ценники на товары. Как только приобрести что-либо к ним подходят люди в гражданской одежде или в военной форме, они придумывают стоимость для той или иной позиции.