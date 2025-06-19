Еще три выпускника Хабаровского края получили 100 баллов на ЕГЭ

В Хабаровском крае стали известны результаты единого государственного экзамена по обществознанию и физике. Максимальные 100 баллов по обществознанию получили трое выпускников, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на министерство образования и науки края.
Экзамен по обществознанию сдавали 2335 участников. Наивысший балл у выпускников школы пос. Монгохто, школы № 4 ₽. п. Ванино и школы № 23 г. Комсомольска-на-Амуре. Еще шестеро набрали от 95 до 99 баллов.
В экзамене по физике приняли участие 713 человек, шесть из них получили от 95 до 98 баллов. Лучший результат — 98 баллов — продемонстрировал одиннадцатиклассник школы № 27 г. Комсомольска-на-Амуре.
— Выпускники Хабаровского края, получившие на экзамене 95 баллов и выше, могут претендовать на денежную премию имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова, — напомнили в профильном ведомстве.
По итогам семи экзаменов в регионе 28 стобалльных результатов. Из них 11 — по химии, шесть — по русскому языку, четыре — по литературе, три — по математике, три — по обществознанию, один — по истории. Выпускница школы № 16 г. Комсомольска-на-Амуре Полина Зацепина получила максимальные баллы по двум предметам — по русскому языку и химии.
Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, основной период ЕГЭ продолжают резервные сроки сдачи экзаменов. До 23 июня сдать экзамен могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике).
Также 3-го и 4 июля в расписании ЕГЭ предусмотрены дополнительные дни для пересдачи экзамена по одному из учебных предметов выпускниками текущего года.