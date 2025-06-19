Еще три выпускника Хабаровского края получили 100 баллов на ЕГЭ

По итогам семи экзаменов в регионе 28 стобалльных результатов. Из них 11 — по химии, шесть — по русскому языку, четыре — по литературе, три — по математике, три — по обществознанию, один — по истории. Выпускница школы № 16 г. Комсомольска-на-Амуре Полина Зацепина получила максимальные баллы по двум предметам — по русскому языку и химии.