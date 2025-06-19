В аэропорту Красноярска начали работать кинологи с собаками

В Красноярском аэропорту введено новое подразделение — кинологическая служба с собаками. Это событие стало первым в истории воздушной гавани.
Специалисты с пушистыми помощниками направлены на повышение уровня безопасности в аэропорту. Кинологическая служба прошла обучение и аттестацию.
В настоящее время в составе службы работают кинологи с тремя собаками, среди которых есть опытная овчарка. В ходе тестирования специалисты проводили обследование терминалов, зоны выдачи багажа и автомобилей на привокзальной площади в поисках скрытых закладок и потенциальных угроз.
Кинологи подчеркивают, что тренировки проходят регулярно, сценарии становятся все более сложными, а также отрабатываются нестандартные ситуации.
Ранее рассказывали, что аэропорт Красноярск обслужил более 338 тысяч пассажиров в мае 2025 года.