В аэропорту Красноярска начали работать кинологи с собаками

В настоящее время в составе службы работают кинологи с тремя собаками, среди которых есть опытная овчарка. В ходе тестирования специалисты проводили обследование терминалов, зоны выдачи багажа и автомобилей на привокзальной площади в поисках скрытых закладок и потенциальных угроз.