ЕГЭ в 2026 году отменять не планируется — Рособрнадзор

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подтвердил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится в плановом порядке и отмене не подлежит.
«Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен (в 2026 году — ред.) будет», — подчеркнул глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, на которого ссылается РИА «Новости».
Музаев также отметил, что действующая модель ЕГЭ в настоящее время считается одной из самых беспристрастных и информативно насыщенных при сравнении с мировыми аналогами.
Ранее сообщалось о проведении ЕГЭ в 2025 году без сбоев и утечек экзаменационных материалов. В процессе тестирования было удалено 608 участников, в том числе 189 — за использование сотовых телефонов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня 2025 года. Девиз ПМЭФ-2025 — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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