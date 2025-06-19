ЕГЭ в 2026 году отменять не планируется — Рособрнадзор

«Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен (в 2026 году — ред.) будет», — подчеркнул глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, на которого ссылается РИА «Новости».