Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедет в Екатеринбург

Напомним, ранее в Екатеринбурге устанавливали арт-объект с SHAMANом и Екатериной Мизулиной возле Театра драмы на Октябрьской площади. Картонные фото знаменитостей были прикреплены к железному каркасу, где влюбленные тянулись друг к другу, а над ними висело сердце с надписью: «Любите. Создавайте семьи».