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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедет в Екатеринбург

Екатерина Мизулина приедет в столицу Урала.

Источник: Комсомольская правда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем telegram-канале о намерении посетить Екатеринбург после встреч с молодежью в Хабаровске и Владивостоке.

— Хабаровск, спасибо, я вас люблю! Полетела в Екатеринбург, — написала Мизулина.

Причины визита в столицу Урала пока не сообщаются.

Напомним, ранее в Екатеринбурге устанавливали арт-объект с SHAMANом и Екатериной Мизулиной возле Театра драмы на Октябрьской площади. Картонные фото знаменитостей были прикреплены к железному каркасу, где влюбленные тянулись друг к другу, а над ними висело сердце с надписью: «Любите. Создавайте семьи».

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