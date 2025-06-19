Ракету-носитель «Ангара-А5» успешно запустили с космодрома «Плесецк»

До этого SpaceX сообщила об успешном запуске ракеты-носителя Falcon-9, которая доставила на Луну лунный посадочный модуль Athena, созданный компанией Intuitive Machines. Старт ракеты был осуществлен 26 февраля в 19:16 по времени Флориды (3:16 по московскому времени 27 февраля) с космодрома имени Кеннеди.