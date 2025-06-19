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Ракету-носитель «Ангара-А5» успешно запустили с космодрома «Плесецк»

Ракету-носитель «Ангара-А5» успешно запустили с космодрома «Плесецк». Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Ракету-носитель «Ангара-А5» успешно запустили с космодрома «Плесецк». Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Там также уточнили, что ракета полетела в космос в интересах ведомства.

— С космодрома «Плесецк» в интересах Минобороны России осуществлен успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космическими аппаратами на борту, — добавили в пресс-службе министерства.

До этого SpaceX сообщила об успешном запуске ракеты-носителя Falcon-9, которая доставила на Луну лунный посадочный модуль Athena, созданный компанией Intuitive Machines. Старт ракеты был осуществлен 26 февраля в 19:16 по времени Флориды (3:16 по московскому времени 27 февраля) с космодрома имени Кеннеди.

Также организация запустила в космос первый в мире спутник, сделанный из дерева. Уточняется, что в космосе древесина продемонстрирует более высокую прочность, нежели на Земле.

При этом 8 апреля российский корабль «Союз МС-27» успешно состыковался с Международной космической станцией на семь минут раньше запланированного времени.